إعلام الاحتلال: المستهدف من هجوم خان يونس هو القيادي في حماس محمد الضيف

قالت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إن المستهدف من الهجوم على خان يونس هو القائد العسكري في حماس محمد الضيف، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل منذ قليل.





وأكد التليفزيون الفلسطيني، منذ قليل، سقوط أكثر من 100 شهيد وعشرات المصابين جراء قصف مكثف شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على منطقة المواصي غربي خان يونس في جنوب قطاع غزة، اليوم السبت.

وفي شهر يونيو الماضي، قال دانيال هاجاري، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الوصول إلى محمد الضيف مسألة وقت، مؤكدًا أن جيش الاحتلال سيواصل العمل في قطاع غزة حتى عودة جميع المحتجزين.

وتعرف أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، سواء الموساد أو الشاباك، بسقطاتها المدوية في ملاحقة الفصائل الفلسطينية، ففي شهر مايو الماضي نشروا صورة للإعلامي الرياضي المصري محمد شبانة، على أنه أحد قادة فصائل حركة حماس.

ونشرت الاستخبارات الإسرائيلية صورة الإعلامي الرياضي على أنه المطلوب رقم 6 لتصفيته من الفصائل الفلسطينية، وعلقت وسائل الإعلام العبرية على الصورة بأن المخابرات الإسرائيلية فشلت في اغتياله بشمال غزة، لتكشفت هذه السقطة عن هشاشة وارتباك أصابت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية في السنوات الأخيرة، على عكس ما تروجه هذه الأجهزة عن نفسها.