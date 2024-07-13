مسؤول حماس: هجوم الاحتلال على مواصي خان يونس تصعيد خطير.. والشهداء مدنيين

قال مسؤول في حركة حماس، اليوم السبت، إن "هجوم جيش الاحتلال الإسرائيلي على منطقة المواصي في خان يونس "تصعيد خطير"، مؤكدًا أن شهداء المجزرة من المدنيين، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وأضاف المسؤول في حماس، أن هجوم خان يونس أظهر عدم رغبة إسرائيل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي إن المستهدف من الهجوم على خان يونس هو القائد العسكري في حماس محمد الضيف.

وأكد التليفزيون الفلسطيني، منذ قليل، سقوط أكثر من 100 شهيد وعشرات المصابين جراء قصف مكثف شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على منطقة المواصي غربي خان يونس في جنوب قطاع غزة، اليوم السبت.

وفي شهر يونيو الماضي، قال دانيال هاجاري، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الوصول إلى محمد الضيف مسألة وقت، مؤكدًا أن جيش الاحتلال سيواصل العمل في قطاع غزة حتى عودة جميع المحتجزين.

وتعرف أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، سواء الموساد أو الشاباك، بسقطاتها المهنية المدوية، ففي شهر مايو الماضي نشروا صورة الإعلامي الرياضي المصري محمد شبانة، على أنه أحد قادة فصائل حركة حماس، معلنين فشلهم في اغتياله، ما أثار ضجة سخرية واسعة.