- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - انتهاكات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
وقال محافظ بيت لحم، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، إن الاحتلال الإسرائيلي يهدف من العدوان الحالي إلى تهجير الشعب الفلسطيني، موضحًا أن الحكومة الإسرائيلية الحالية حكومة مستوطنين، وتستهدف الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية.
وأشار إلى محافظة بيت لحم والقدس هما أكثر المحافظات استهدافًا من الاستيطان الإسرائيلي، لافتًا إلى أن الاحتلال نفذ أكثر من 32 مستوطنة وبؤرة استيطانية في بيت لحم، وزادت وتيرة هذه المستوطنات بعد 7 أكتوبر الماضي.
وأكد محافظ القدس أن الاحتلال الإسرائيلي يضيق الحصار بشكل غير مسبوق على المواطنين الفلسطينيين في بيت لحم، فيمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، وهدم المنازل واقتلاع الأشجار ومهاجمة أملاك الفلسطينيين من قبل المستوطنين تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، بجانب إطلاق النار العشوائي على الفلسطينيين في المخيمات بشكل شبه يومي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ بيت لحم: حكومة إسرائيل الحالية من المستوطنين وهدفها تهجير الفلسطينيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.