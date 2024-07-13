محافظ بيت لحم: حكومة إسرائيل الحالية من المستوطنين وهدفها تهجير الفلسطينيين

أكد محمد طه، محافظ بيت لحم بالضفة الغربية، أن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف جميع المدن والمحافظات الفلسطينية، منوهًا بأن اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين تتم تحت حماية جنود الاحتلال الإسرائيلي.





وقال محافظ بيت لحم، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، إن الاحتلال الإسرائيلي يهدف من العدوان الحالي إلى تهجير الشعب الفلسطيني، موضحًا أن الحكومة الإسرائيلية الحالية حكومة مستوطنين، وتستهدف الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية.

وأشار إلى محافظة بيت لحم والقدس هما أكثر المحافظات استهدافًا من الاستيطان الإسرائيلي، لافتًا إلى أن الاحتلال نفذ أكثر من 32 مستوطنة وبؤرة استيطانية في بيت لحم، وزادت وتيرة هذه المستوطنات بعد 7 أكتوبر الماضي.

وأكد محافظ القدس أن الاحتلال الإسرائيلي يضيق الحصار بشكل غير مسبوق على المواطنين الفلسطينيين في بيت لحم، فيمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، وهدم المنازل واقتلاع الأشجار ومهاجمة أملاك الفلسطينيين من قبل المستوطنين تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، بجانب إطلاق النار العشوائي على الفلسطينيين في المخيمات بشكل شبه يومي.