تقارير: اغتيال القيادي في حماس رافع سلامة خلال الهجوم على مواصي خان يونس

جدة - نرمين السيد - مجزرة المواصي ـ خان يونس

أكدت تقارير إعلامية، منذ قليل، اغتيال القائد العسكري في حركة حماس رافع سلامة، خلال الهجوم على منطقة المواصي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، اليوم السبت، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وقبل قليل، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن وزير الجيش يوآف جالانت يعقد مشاورات خاصة على ضوء التطورات الخاصة بالمواصي في خان يونس جنوبي قطاع غزة. وقال مسؤول في حركة حماس، قبل قليل، إن "هجوم جيش الاحتلال الإسرائيلي على منطقة المواصي في خان يونس "تصعيد خطير"، مؤكدًا أن شهداء المجزرة من المدنيين، مؤكدًا أن هجوم خان يونس أظهر عدم رغبة إسرائيل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وبررت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي مجزرة المواصي قائلة إن المستهدف من الهجوم على خان يونس هو القائد العسكري في حماس محمد الضيف. فيما أكد التليفزيون الفلسطيني، منذ قليل، سقوط أكثر من 100 شهيد وعشرات المصابين جراء قصف مكثف شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على منطقة المواصي غربي خان يونس في جنوب قطاع غزة، اليوم السبت.

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