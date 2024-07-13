«الصفقة أو الموت».. كواليس تظاهرات عائلات المحتجزين الإسرائيليين ضد نتنياهو

رصدت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، وقائع المظاهرات التي قام بها مئات الإسرائيليين في تل أبيب، لمطالبة الحكومة بعقد صفقة مع حماس لإطلاق سراح المحتجزين.





وقالت أبو شمسية، خلال مداخلة عبر "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت: "كان هناك تطور لافت من قبل قادة الاحتجاجات وعوائل المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، في الحركة الاحتجاجية للضغط على نتنياهو، للموافقة والمضى قدما في إبرام صفقة التبادل".

وأضافت: "كان هناك مسيرة حاشدة مشيا على الأقدام من تل أبيب وحتى القدس المحتلة للوصول إلى مقر رئاسة الحكومة الإسرائيلية؛ للاعتراض على عرقلة إبرام الصفقة، لذلك انطلقت هذه المسيرة قبل 3 أيام، وكانت قد وصلت إلى شارع رقم 1، وكان هناك مئات من عوائل المحتجزين".

وواصلت: "انضم إليهم نشطاء المجتمع الديني، وحملوا لافتات (المتدينون يطالبون أيضا بصفقة)، وقمصانًا كتب عليها (ليس هناك صلاة أعظم من فدية المحتجزين)، أي أن هناك تنوعًا من ناحية المشاركين في المظاهرة، في الوقت الذي منعت فيه الشرطة الإسرائيلية وصول المتظاهرين إلى شارع رقم 1، لمنع وصولهم لمدينة القدس".

وأوضحت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أن أهالي المحتجزين أكدوا أن بنيامين نتنياهو يضع شروطا جديدة تعرقل إتمام صفقة التبادل، مرددين "إما صفقة أو موت"، قائلة: "من المتوقع أن تستمر تلك المظاهرات، حيث إن هناك دعوات لحشد أكبر عدد ممكن من المستوطنات الإسرائيلية".