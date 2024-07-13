جيش الاحتلال يرفع حالة الاستنفار خشية رد حماس وحزب الله عقب هجوم المواصي

جدة - نرمين السيد - رفع جيش الاحتلال الإسرائيلي حالة الاستنفار، اليوم السبت، خشية رد حركة حماس وحزب الله اللبناني في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على منطقة المواصي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، حسبما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولون في دولة الاحتلال.





ووفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية"، فقد أكدت تقارير إعلامية اغتيال القائد العسكري في حركة حماس رافع سلامة، خلال الهجوم على منطقة المواصي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقبل قليل، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن وزير الجيش يوآف جالانت يعقد مشاورات خاصة على ضوء التطورات الخاصة بالمواصي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال مسؤول في حركة حماس، قبل قليل، إن "هجوم جيش الاحتلال الإسرائيلي على منطقة المواصي في خان يونس "تصعيد خطير"، مؤكدًا أن شهداء المجزرة من المدنيين، مؤكدًا أن هجوم خان يونس أظهر عدم رغبة إسرائيل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وبررت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي مجزرة المواصي قائلة إن المستهدف من الهجوم على خان يونس هو القائد العسكري في حماس محمد الضيف. فيما أكد التليفزيون الفلسطيني سقوط أكثر من 100 شهيد وعشرات المصابين جراء قصف مكثف شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على منطقة المواصي غربي خان يونس في جنوب قطاع غزة.