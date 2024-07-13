إعلام إسرائيلى: الجيش يرفع حالة الاستنفار خشية رد حماس وحزب الله عقب...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 يوليو 2024 02:33 مساءً - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مسؤولين، أن جيش الاحتلال رفع حالة الاستنفار خشية رد حماس وحزب الله عقب الهجوم على المواصي بخان يونس جنوبي قطاع غزة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.