العالم اليوم - دبي مول يستقبل نحو 60 مليون زائر بالنصف الأول 2024

انتم الان تتابعون خبر دبي مول يستقبل نحو 60 مليون زائر بالنصف الأول 2024 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 13 يوليو 2024 03:24 مساءً - استقبل دبي مول 57 مليون زائر خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 52 مليون زائر في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يمثل نمو نسبته 10 بالمئة.

ووفق بيان صادر اليوم، تراوحت نسب نموّ مبيعات التجزئة بين 8 و15 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال محمّد العبّار، مؤسس إعمار:"يستمرّ دبي مول في وضع معايير جديدة في مجال البيع بالتجزئة والترفيه، مستقطباً ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم، ونحن ملتزمون بتحسين جميع جوانب المول لتعزيز مكانته وجهة عالمية رئيسية".

يذكر أن دبي مول حاز لقب أكثر الأماكن زيارة في العالم خلال 2023، حيث استقبل 105 ملايين زائر، مسجلًا زيادة بنسبة 19 بالمئة عن العام الذي سبقه.