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جدة - نرمين السيد - مجمع ناصر الطبي
وقال أبوكويك، خلال رسالته عبر قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم السبت: "عدم قدرة استقبال مستشفى "ناصر" المصابين، يعني موت محقق للعشرات دون تقديم أدنى الخدمات الصحية، جراء نقص المستلزمات الطبية".
وأكد أن الاحتلال أخرج 6 مشافي عن الخدمة في رفح، كما أخرج مشفى غزة الأوروبي، موضحًا أن مستشفى ناصر معاد تأهيله قريبا، وأن وزارة الصحة حاولت إعادة تأهيل مستشفى أصدقاء المريض، لكن بعد بضعة أيام من عمل المستشفى فوجئت المنطقة بتوغل بري، وتعمد الاحتلال مرة أخرى تدمير المستشفى.
وتابع مراسل "القاهرة الإخبارية": "الواقع الصحي معقد ومنهار، ومحافظة الشمال تعاني من نقص حاد في الوقود، ما يعني توقف المولدات الكهربائية وخروج المشافي عن العمل، كما أن التوريدات الطبية متوقفة، والاحتلال يسمح بدخول القليل منها، أما في غزة فيعمل المستشفى الأهلي المعمداني، وفي الشمال يعمل مستشفى كمال عدوان ومستشفى العودة ومستشفى الإندونيسي، أما في جنوب القطاع فيعمل مستشفى ناصر فقط، وفي رفح خرجت 6 مشافٍ عن العمل".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجزرة المواصي.. ماذا يحدث إذا عجز مستشفى ناصر عن استقبال المصابين؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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