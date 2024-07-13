حماس: ادعاءات الاحتلال باستهداف قيادات في المواصي كاذبة للتغطية على مجازره

جدة - نرمين السيد - قصف المواصي في خان يونس

قالت حركة حماس في بيان لها، اليوم السبت، إن مجزرة المواصي في خان يونس تعد استمرارًا لجرائم الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وتشكل تصعيدًا خطيرًا في مسلسل جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وأضاف حركة حماس: "ندين بأشد العبارات المجزرة المروعة في المواصي بخان يونس، التي تشكل تصعيدا خطيرًا في مسلسل الجرائم والمجازر غير المسبوقة في تاريخ الحروب"، منوهة بأن الاحتلال ارتكب مجزرة بشعة في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس التي صنفها الاحتلال على أنها "مناطق آمنة" ودعا المواطنين للانتقال إليها. وتابعت حماس في بيانها: ادعاءات الاحتلال باستهداف قيادات في المواصي "كاذبة"، وتهدف للتغطية على حجم المجزرة المروعة.

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