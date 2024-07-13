مجزرة جديدة في خان يونس.. «القاهرة الإخبارية» تنقل صورة حية من المواصى

جدة - نرمين السيد - قصف المواصي في خان يونس

نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" لقطات حية لمنطقة المواصي في غربي خان يونس، بعد تعرضها لأحزمة نارية من الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، الأمر الذي تسبب في وقوع مجزرة جديدة، راح ضحيتها عشرات المدنيين.





ورصد يوسف أبوكويك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من قطاع غزة، آخر تطورات الأوضاع في منطقة المواصي، قائلًا: "نحن أمام مجزرة جديدة اقترفها الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل، بما يمكن وصفه بالحزام الناري، المناطق الآمنة في غرب خان يونس". وأضاف أبو كويك، خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية": "قبل قليل أغار الطيران الحربي الإسرائيلي، على خيام النازحين، ومحيط هذه الخيام، وعلى مدار نصف ساعة حتى الآن لم تتوقف سيارات الإسعاف في نقل عشرات الشهداء والجرحى". وتابع مراسل "القاهرة الإخبارية": "وصل العشرات من الشهداء والجرحى إلى المستشفى الكويتي، والاحتلال أغار بشكل مفاجئ وانقلب الحال هنا فجأة، حيث استهدف الاحتلال بمنطقة مفترق الشارع النصفي للمنطقة الغربية لخان يونس بعدة غارات جوية من خلال طائرات حربية حلقت بشكل مفاجئ وأغارت على هذه المنطقة".

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