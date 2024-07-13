مجزرة جديدة.. 15 شهيدا ومصابون في غارة إسرائيلية على مصلى بمخيم الشاطئ

جدة - نرمين السيد - أكدت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، سقوط 15 شهيدًا، إضافة إلى سقوط مصابين جراء غارة إسرائيلية على مصلى بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وتأتي مجزرة مصلى مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة بعد ساعات قليلة من مجزرة مروعة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المواصي للنازحين غربي خان يونس، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 100 من المدنيين الفلسطينيين، إضافة إلى عشرات المصابين.

ومن جانبها، أصدرت حركة حماس بيانًا للتعليق على المجزرة الإسرائيلية، قائلة إن مجزرة المواصي في خان يونس تعد استمرارًا لجرائم الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وتشكل تصعيدًا خطيرًا في مسلسل جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

وأضاف حركة حماس: "ندين بأشد العبارات المجزرة المروعة في المواصي بخان يونس، التي تشكل تصعيدا خطيرًا في مسلسل الجرائم والمجازر غير المسبوقة في تاريخ الحروب"، منوهة بأن الاحتلال ارتكب مجزرة بشعة في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس التي صنفها الاحتلال على أنها "مناطق آمنة" ودعا المواطنين للانتقال إليها.

وتابعت حماس في بيانها: ادعاءات الاحتلال باستهداف قيادات في المواصي "كاذبة"، وتهدف للتغطية على حجم المجزرة المروعة.