القاهرة الإخبارية: قادة الاحتلال كانوا يعلمون بحجم الضحايا في مجزرة المواصي

وصفت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، الحكومة الإسرائيلية بأنها وصلت لدرجة كبيرة من "الوقاحة"، لافتة إلى أن مسئولين في الجيش الإسرائيلي أكدوا أنهم كانوا يعلمون بأن الغارة والمجزرة على منطقة المواصي ستخلف الكثير من الضحايا من الشعب الفلسطيني.





وقاالت أبوشمسية، خلال رسالتها عبر برنامج "جولة المراسلين"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن مصدرًا أمنيًا إسرائيليًا أكد أن هدف الغارة والمجزرة التي ارتكبت صباح اليوم هو استهداف القيادي بحماس محمد الضيف، الذي نجا أكثر من 5 مرات من محاولات الاغتيال.

وأشارت إلى أن المصادر الأمنية في إسرائيل أكدت أن محمد الضيف أصيب بجراح، ولكن لم يتم تأكيد مقتله، مضيفة أن القناة الـ12 الإسرائيلية قالت إن الجيش رفع حالة التأهب القصوي خشية الرد من جانب المقاومة الفلسطينية.

ونوهت مراسلة "القاهرة الإخبارية" بأن الجانب الإسرائيلي وبنيامين نتنياهو لا يهمهم أي مفاوضات أو عرقلة أي صفقة تبادل، مؤكدة أن نتنياهو يعمل لصالحه فقط، ولحسابات البقاء في السلطة، وأن الإعلام الإسرائيلي أكد أن منطقة المواصي لم يكن فيها أي من المحتجزين الإسرائيليين، في حين أن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، يدير إسرائيل وحده دون الرجوع لأعضاء مجلس الحرب.