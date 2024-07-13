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جدة - نرمين السيد - بن غفير ونتنياهو
وقاالت أبوشمسية، خلال رسالتها عبر برنامج "جولة المراسلين"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن مصدرًا أمنيًا إسرائيليًا أكد أن هدف الغارة والمجزرة التي ارتكبت صباح اليوم هو استهداف القيادي بحماس محمد الضيف، الذي نجا أكثر من 5 مرات من محاولات الاغتيال.
وأشارت إلى أن المصادر الأمنية في إسرائيل أكدت أن محمد الضيف أصيب بجراح، ولكن لم يتم تأكيد مقتله، مضيفة أن القناة الـ12 الإسرائيلية قالت إن الجيش رفع حالة التأهب القصوي خشية الرد من جانب المقاومة الفلسطينية.
ونوهت مراسلة "القاهرة الإخبارية" بأن الجانب الإسرائيلي وبنيامين نتنياهو لا يهمهم أي مفاوضات أو عرقلة أي صفقة تبادل، مؤكدة أن نتنياهو يعمل لصالحه فقط، ولحسابات البقاء في السلطة، وأن الإعلام الإسرائيلي أكد أن منطقة المواصي لم يكن فيها أي من المحتجزين الإسرائيليين، في حين أن وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، يدير إسرائيل وحده دون الرجوع لأعضاء مجلس الحرب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القاهرة الإخبارية: قادة الاحتلال كانوا يعلمون بحجم الضحايا في مجزرة المواصي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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