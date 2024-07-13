العالم اليوم - وزير الكهرباء المصري يؤكد وجود خطة شاملة لتحقيق أمن الطاقة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 13 يوليو 2024 04:21 مساءً - شدد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، الدكتور محمود عصمت على وجود خطة شاملة لتحقيق أمن الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة فى ظل سياسة مزيج الطاقة الكهربائية لتلبية الطلب المتزايد.

وأشار الوزير المصري، خلال زيارة مفاجئة، أجراها إلى محطة توليد العاصمة الإدارية في مصر، إلى الخطة العاجلة للحد من تخفيف الأحمال وتحسين جودة التغذية وكفاءة استخدام الوقود التقليدي وخفض الفاقد فى التيار خاصة في شبكات التوزيع وضمان الاستدامة والاستقرار.

كما أوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، الدكتور محمود عصمت أن التواجد الميداني فى مواقع العمل "إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً" لكافة مستويات الإدارة وتحقيق مستهدفات الخطة المرحلية فيما يخص الالتزام بمعايير التشغيل الجيد من أهم محددات تقييم الأداء خلال المرحلة الحالية، مشيداً بمحطة العاصمة الإدارية كأحد أكبر المحطات فى الشرق الأوسط اعتمادا على تبريد الهواء من خلال مكثفات التبريد.

ومحطة العاصمة الإدارية لتوليد الكهرباء، هي إحدى 3 محطات أقامتها شركة سيمنس الألمانية في القاهرة وبني سويف والبرلس، بقدرات إجمالية تبلغ نحو 14 ألفًا و400 ميغاواط.