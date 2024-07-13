الرئاسة الفلسطينية: مجزرة المواصي استكمال لحرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا

جدة - نرمين السيد - الرئاسة الفلسطينية

أكدت الرئاسة الفلسطينية، اليوم السبت، أن مجزرة المواصي استكمال لحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها، تعقيبًا على مجزرة المواصي غربي خان يونس، اليوم السبت، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ضرب القوانين الدولية والإنسانية بعرض الحائط عبر تنفيذه جرائم حرب إبادة جماعية بحق أهالي غزة. وتابعت الرئاسة الفلسطينية: "نطالب مجلس الأمن الدولي بالتدخل الفوري لوقف مجازر الاحتلال الدموية وأعماله الإجرامية". وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة غير مسبوقة على منطقة المواصي بخان يونس، اليوم السبت، بإطلاق أحزمة نارية حول مخيمات النازحين المصنفة على أنها "مناطق آمنة" للمدنيين، بزعم وجود قيادات عسكرية من حماس في المنطقة، ليتساقط عشرات الضحايا من المدنيين جراء هذا العدوان. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أنها سجلت 71 شهيدًا وأكثر من 289 مصابًا، بعضهم في حالة خطرة، جراء مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المواصي غربي خان يونس بجنوب قطاع غزة.

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