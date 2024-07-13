نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلماني ألماني يدعو إلى تمديد الرقابة على الحدود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعا رئيس المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر الألماني كريستيان دوير إلى تمديد إجراءات الرقابة المعززة على حدود بلاده التي تم فرضها هناك بسبب إقامة بطولة أوروبا لكرة القدم.

وأضاف دوير في مقابلة مع مجموعة Funke الإعلامية: "أعتقد أنه يجب التفكير في الحفاظ على الضوابط الحدودية التي تم فرضها خلال مباريات البطولة الأوروبية. الرقابة على الحدود الألمانية تعني أننا فعالون للغاية في القبض على الذين يريدون دخول البلاد بشكل غير قانوني".

وشدد السياسي الألماني كذلك، على أنه إذا ظهر نظام يحمي الحدود الخارجية لأوروبا بشكل كامل، فمن الممكن إلغاء مثل هذه التدابير على الحدود الداخلية. ولكنها في الوقت الراهن على حد تعبيره، تبدو "أداة فعالة للغاية".

وتقام بطولة أوروبا في ألمانيا في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو. وأوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في فبراير 2022 المنتخبات والأندية الوطنية الروسية من المشاركة في المسابقات الدولية بسبب الأحداث في أوكرانيا.