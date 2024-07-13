نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وثائق سرية تكشف استخدام الطائرات الأمريكية لقواعد إحدى الدول في قبرص لقصف غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام قبرصية أن المتحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية أكد أن الطائرات الأمريكية كانت تستخدم القواعد البريطانية في قبرص خلال حرب غزة.

ووفقا لصحيفة "قبرص ميل"، فإنه "حسب تقرير رفعت عنه السرية في المملكة المتحدة، منذ بدء قصف غزة، استخدمت القوات الجوية الأمريكية طائرات من طراز "سي – 295" و"سي إن – 235" من قاعدة أكروتيري البريطانية في قبرص إلى تل أبيب (إسرائيل)".

وأظهرت أنه منذ 7 أكتوبر، طارت 18 طائرة من هذا النوع من سلاح الجو الملكي البريطاني في أكروتيري إلى تل أبيب، ويأتي المقال بعد عدد من التقارير حول كيفية استخدام الحكومة البريطانية لقواعدها لدعم القصف الإسرائيلي على غزة.

ومع ذلك، رفضت حكومة المملكة المتحدة باستمرار تقديم معلومات حول العمليات الأمريكية في أكروتيري، بما في ذلك نقل الأسلحة إلى إسرائيل.

وأضافت الصحيفة أنه "عندما تواصلت معه وكالة البريد القبرصية، أكد متحدث باسم وزارة الدفاع أن الطائرات العسكرية الأمريكية تهبط على مقربة من قاعدة سيادية بإذن، لكنه لم يعلق على الغرض من هذه الرحلات. وأوضح الممثل أن هذه ممارسة معتادة للوزارة تسمح وزارة الدفاع بشكل منتظم بالوصول لعدد محدود من الحلفاء والشركاء إلى القواعد الجوية للمملكة المتحدة، ومع ذلك، ولأسباب تتعلق بالأمن التشغيلي ووفقًا للسياسة، لا تقدم وزارة الدفاع تعليقات أو معلومات تتعلق بحركة الطائرات العسكرية أو عمليات الدول الأجنبية".

ونقلت الصحيفة عن متحدث عسكري بريطاني، أنه "ردا على الوضع في إسرائيل وقطاع غزة، فإننا نعمل مع شركاء دوليين لتهدئة الصراع وتعزيز الاستقرار ودعم الجهود الإنسانية في المنطقة. وأي استخدام للقواعد البريطانية سيكون متسقا مع هذه الأهداف".

وقال متحدث باسم القواعد العسكرية السيادية لصحيفة "قبرص ميل"، إن "أي نشاط يحدث في القواعد البريطانية يتم دائمًا لفت انتباه الحكومة (القبرصية) إليه".

وقالت الحكومة القبرصية إنها لا تستطيع التعليق على العمليات التي تنفذتها دولة ثالثة في أعقاب تقارير تفيد بأن الطائرات الأمريكية تستخدم القواعد البريطانية في الجزيرة لنقل الأسلحة والذخيرة إلى إسرائيل خلال حرب غزة.

وقال المتحدث باسم الحكومة، كونستانتينوس ليتيمبيوتيس، إن "حكومة قبرص ليست في وضع يسمح لها بالتعليق على عمليات دولة ثالثة".

وأضاف ليتيمبيوتيس، أن وضع القواعد البريطانية "محدد للغاية ويجب أن يكون استخدامها من قبل البريطانيين ضمن هذا الإطار".

وقال: "إن أمن قبرص وسكان الجزيرة، وكذلك علاقاتنا مع دول المنطقة، هي الأولوية القصوى للحكومة في الاتصالات ذات الصلة"، وأكد أن جمهورية قبرص لا تشارك في أي عمليات عسكرية.

وبحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، بحلول أكتوبر 2023، وصلت أكثر من 40 طائرة نقل أمريكية تحمل المعدات والأسلحة والقوات إلى قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في أكروتيري. وذكرت صحيفة "هآرتس" أن الطائرات كانت محملة بإمدادات من المستودعات الاستراتيجية للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في أوروبا، وكان نحو نصف الرحلات الجوية تحمل مساعدات عسكرية.

وكان قد وجّه الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، أول تهديداته ضد قبرص في خطاب متلفز في 19 يونيو الفائت، مشددًا على أن "حزب الله" يمكن أن يعتبرها متورطة في الحرب إذا استمرت في السماح لإسرائيل باستخدام مطاراتها وقواعدها لأغراض عسكرية.