غزة بلا مكان آمن.. القاهرة الإخبارية ترصد تفاصيل قصف الاحتلال للمواصي بغزة

جدة - نرمين السيد - هجوم الاحتلال على منطقة المواصي غرب رفح الفلسطينية

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، منقطة المواصي، غرب خان يونس، في غزة، والتي تقع على الشريط الساحلي للبحر الأبيض المتوسط وتمتد على مسافة 12 كم، بعمق كيلومتر واحد من دير البلح شمالا مرورا بخان يونس جنوبا حتى رفح الفلسطينية.





واستعرضت قناة القاهرة الإخبارية، في إنفوجراف لها، تفاصيل قصف الاحتلال لمنطقة المواصي غربي خان يونس. تقسم المواصي إلى منطقتين متصلتين جغرافيا، تبعد عن مدينة غزة نحو 27 كيلومترا، حيث إنها عمليا لا تتسع لنحو مليون و 300 ألف نازح، وتتبع إحداهما محافظة خان يونس وتتبع الثانية محافظة رفح الفلسطينية.

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