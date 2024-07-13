الخارجية الفلسطينية تطالب دول تدعم إسرائيل بالضغط عليها لإنهاء حرب الإبادة

جدة - نرمين السيد - هجوم الاحتلال على منطقة المواصي غرب رفح الفلسطينية

قالت الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، إن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال دليل جديد يؤكد أن حرب إسرائيل المعلنة هي على المدنيين الفلسطينيين، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وطالبت الخارجية الفلسطينية، الدول التي تدعم إسرائيل في حربها، بالضغط عليها لإنهاء حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

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