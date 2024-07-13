الصحة الفلسطينية: 71 شهيدا وأكثر من 289 مصابا جراء مجزرة المواصي بخان يونس

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جدة - نرمين السيد - مجزرة المواصي ـ خان يونس
وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة غير مسبوقة على منطقة المواصي بخان يونس، اليوم السبت، بإطلاق أحزمة نارية حول مخيمات النازحين المصنفة على أنها "مناطق آمنة" للمدنيين، بزعم وجود قيادات عسكرية من حماس في المنطقة، ليتساقط عشرات الضحايا من المدنيين جراء هذا العدوان.
وقال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن رئيس الوزراء يعقد محادثات أمنية مع كبار المسؤولين، وذلك في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على منطقة المواصي الخاصة بالنازحين في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
فيما أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن وزير الجيش يوآف جالانت يعقد مشاورات خاصة على ضوء التطورات الخاصة بالمواصي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
ورفع جيش الاحتلال الإسرائيلي حالة الاستنفار، اليوم السبت، خشية رد حركة حماس وحزب الله اللبناني في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على منطقة المواصي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، حسبما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولون في دولة الاحتلال.
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