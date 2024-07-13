الرئيس التشيكي يبحث أمن الطاقة مع ممثلي كبرى شركات الطاقة الأمريكية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 يوليو 2024 05:29 مساءً - اجتمع الرئيس التشيكي بيتر بافيل، الذي يقوم حاليا بزيارة إلى الولايات المتحدة، بممثلي كبرى شركات الطاقة الأمريكية بمدينة "هيوستن".

وقال بافيل - في تصريحات في أعقاب الاجتماع أوردها راديو (براغ الدولي) في نشرته الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم السبت إنه بحث مع المديرين التنفيذيين لشركتي "إكسون موبيل" و"شيفرون" قضية أمن الطاقة والمصادر المحتملة للنفط والغاز من بلدان أخرى غير روسيا، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء المزيد من المحادثات في المستقبل.

وفي سياق منفصل، أعرب الرئيس التشيكي عن اعتقاده بأن نتائج قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي عقدت في واشنطن في الفترة من 9 إلى 11 يوليو الجاري قد نالت رضاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مضيفا أن بلاده عرضت تقديم مساعدات طبية لأوكرانيا في أعقاب الهجوم الروسي الذي استهدف مستشفى للأطفال بالعاصمة كييف.

تجدر الإشارة إلى أن قمة الناتو الأخيرة في واشنطن ركزت على ثلاثة مواضيع رئيسية، هي تعزيز دفاع الحلفاء والردع، ودعم جهود أوكرانيا للدفاع عن نفسها، والاستمرار في تعزيز الشراكات العالمية لحلف شمال الأطلسي خاصة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.