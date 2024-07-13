نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمم المتحدة: عدد سكان العالم سيبلغ ذروته في ثمانينات القرن الحالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أظهر تقرير أممي جديد أنه من المتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم ذروته في منتصف ثمانينات القرن الـ21، حيث سينمو على مدى الستين عاما القادمة من 8.2 مليار نسمة في عام 2024 إلى نحو 10.3 مليار في منتصف ثمانينيات القرن الحالي، ثم يعود إلى نحو 10.2 مليار بحلول نهاية القرن.

وأشار تقرير صادر عن الأمم المتحدة، إلى أن واحدا من كل أربعة أشخاص في العالم يعيشون في بلدان بلغ عدد سكانها ذروته بالفعل.

وأوضح تقرير التوقعات السكانية في العالم لعام 2024 الذي أصدرته إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية: "من المتوقع أن يكون عدد سكان العالم في عام 2100 أقل بنسبة 6% أو أقل بنحو 700 مليون نسمة ــ مما كان متوقعا قبل عقد من الزمان".

وقال لي جون هوا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية إن المشهد الديموغرافي تطور بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

وأضاف هوا: "في بعض البلدان، أصبح معدل المواليد الآن أقل مما كان متوقعا في السابق، كما نشهد أيضا انخفاضات أسرع قليلا في بعض المناطق ذات الخصوبة العالية".