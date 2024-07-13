العالم اليوم - الفرنسي لوران بلان مدرباً لاتحاد جدة السعودي

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 13 يوليو 2024 06:24 مساءً - عيّن الاتحاد، بطل الدوري السعودي لكرة القدم 9 مرات، الفرنسي لوران بلان مدرباً خلفاً للأرجنتيني المقال مارسيلو غاياردو، وفقاً لما أعلن النادي السبت.

وسيجتمع بلان (58 عاماً) الذي أقيل من منصبه مدرباً لليون في سبتمبر الماضي، مع مواطنَيه اللاعبَين المهاجم كريم بنزيمة ولاعب الوسط نغولو كانتي. وسيكون هذا المنصب الثاني للمدرب الفرنسي في منطقة الخليج بعد إشرافه على الريان القطري بين ديسمبر 2020 و13 فبراير 2022.

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