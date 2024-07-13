القاهرة الإخبارية.. مصدر: سياسات إسرائيل ستؤدي إلى عواقب وخيمة

جدة - نرمين السيد - جانب من عمليات الاحتلال الإسرائيلي في الشجاعية

قال مصدر رفيع المستوى، اليوم السبت، إن إسرائيل لا تزال تمارس سياسات تؤدي إلى مزيد من التصعيد، وهو ما سيكون له عواقب وخيمة على المنطقة كلها، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضاف المصدر، أن مصر أبلغت الأطراف المعنية بخطورة التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة واستهداف المدنيين.

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