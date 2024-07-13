أبو الغيط يبحث مع الرئيس الصربي العدوان على غزة وتطورات الأوضاع في السودان

جدة - نرمين السيد - استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، ألكسندر فوتشيتش، رئيس جمهورية صربيا، والذي يقوم حالياً بزيارة إلى القاهرة.





وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط رحب بزيارة الرئيس الصربي لمقر الجامعة العربية، مشيراً إلى العلاقات المميزة التي تربط بين صربيا والعالم العربي في المجالات السياسية والاقتصادية وكذا آليات التعاون والتنسيق المهمة التي تجمع بين صربيا وعدة دول عربية إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تناول عدد من الـقضايـا الإقـليمية والدولـية الهامة، وفـي مقدمتها التطورات الأخيرة بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتطورات الأوضاع في السودان والأزمة المتعلقة بليبيا، وكذلك رؤية صربيا لتداعيات الوضع الخاص باوكرانيا على المستويين الدولي والأوروبي. وأوضح المتحدث أن الرئيس الصربي، أعرب عن تثمينه للعلاقات الصربية العربية مؤكداً أن زيارته إلى مقر الجامعة إنما يعكس حرص بلاده على تعزيز أواصر العلاقات والروابط مع العالم العربي، كما وجه الرئيس فوتشيتش الدعوة للأمين العام لزيارة بلجراد.

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