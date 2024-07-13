القاهرة الإخبارية.. مصدر: مصر متمسكة بانسحاب إسرائيل من معبر رفح الفلسطيني

جدة - نرمين السيد - معبر رفح الفلسطيني قال مصدر مصري رفيع المستوى، إن مصر متمسكة بانسحاب إسرائيل الكامل من الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وعدم وضع أية قيود على حركة المواطنين الفلسطينيين من وإلى القطاع، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.



وأضاف المصدر، أن مصر تؤكد على موقفها بضرورة إتاحة إسرائيل الحرية لحركة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى قطاع غزة، مع التشديد على ضرورة فتح كل المعابر البرية مع القطاع فورا.

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