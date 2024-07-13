جدة - نرمين السيد - جنود الاحتلال أعلنت فصائل فلسطينية، اليوم السبت، استهداف قوة للاحتلال داخل مبنى بقذيفتي أفراد قرب المقبرة شرق رفح الفلسطينية وأوقعناها بين قتيل وجريح، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.



يذكر أن الرئاسة الفلسطينية، قالت في وقت سابق من اليوم، إن مجزرة المواصي تأتي استكمالا لحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فصائل فلسطينية: استهدفنا قوة للاحتلال داخل مبنى بقذيفتي شرق رفح الفلسطينية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.