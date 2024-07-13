إعلام فلسطيني: ارتفاع عدد ضحايا مجزرة الشاطئ إلى 18 شهيدًا وعشرات المصابين

جدة - نرمين السيد - أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بأن عدد ضحايا مجزرة الشاطئ ارتفع إلى 18 شهيدًا، إلى جانب عشرات المصابين، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية، نقلا عن مسئولين، قالت اليوم، إن إسرائيل لم يُبلغ الولايات المتحدة مسبقا بعملية المواصي.

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