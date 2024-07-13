إعلام إسرائيلي: القنابل المستخدمة بالمواصي كانت في قلب الخلافات مع أمريكا

جدة - نرمين السيد - مجزرة المواصي ـ خان يونس

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن القنابل المستخدمة في هجوم المواصي كانت في قلب الخلافات مع الإدارة الأمريكية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن جمهورية مصر العربية أدانت بأشد العبارات قصف إسرائيل منطقة المواصي غرب خان يونس المليئة بالنازحين، بما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء.

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