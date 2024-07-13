مقررة أممية: إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة ومصدومة من عدم محاسبتها

جدة - نرمين السيد - هجوم الاحتلال على منطقة المواصي غرب رفح الفلسطينية

قالت فرانشيسكا ألبانيز، مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، إن إسرائيل ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية في غزة، مضيفة أنها تشعر بالصدمة من عدم محاسبة إسرائيل، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، قال إنه يجب أن يكون الأمر واضحا، بأنه لا يجوز تعطيل صفقة المحتجزين ويجب إتمامها الآن.

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