وزير جيش الاحتلال الأسبق: نتنياهو يعمل على نسف صفقة المحتجزين

جدة - نرمين السيد - وزير جيش الاحتلال الأسبق موشيه يعلون

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن وزير جيش الاحتلال الأسبق موشيه يعلون، بأن نتنياهو يعمل على نسف صفقة المحتجزين، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، قالت في وقت سابق إن 64% من الإسرائيليين يؤيدون صفقة التبادل و15% يعارضونها.

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