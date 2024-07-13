نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيلينسكي يعلق على زلة بايدن ودعوة بوتين للحديث بدلا عنه في قمة "الناتو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض فلاديمير زيلينسكي زلة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد تقديمه على أنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة "الناتو" بواشنطن، متوعدا بنسيان ذلك.

وذكرت صحيفة "آريش تايمز" أن زيلينسكي وصل يوم السبت إلى مدينة شانون بإيرلندا بعد منتصف النهار مباشرة، وتحدث لفترة وجيزة إلى الصحفيين قبل اجتماعه برئيس الوزراء سيمون هاريس.

وعندما سئل عن رد فعله على زلة بايدن، قال زيلينسكي: "هذا خطأ.. أعتقد أن الولايات المتحدة كانت داعمة للغاية للأوكرانيين، ويمكننا أن ننسى بعض الأخطاء".

وتصدر بايدن عناوين الأخبار في جميع أنحاء العالم في وقت سابق، بعد أن بدا أنه يخلط بين زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

وصدرت عن بايدن زلة لسان في كلمة خلال قمة الناتو المنعقدة بواشنطن، حيث أعطى الكلمة عن طريق الخطأ للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدلا من زيلينسكي.

كما أخطأ بايدن في كلماته أثناء رده على السؤال الافتتاحي خلال مؤتمر صحفي مهم، حيث أشار إلى نائبته كامالا هاريس باسم "نائب الرئيس ترامب".

ولا يزال بايدن يرتكب العديد من الأخطاء والزلات ناهيك عن حالات التجمد والحركات المحرجة التي تصدر عنه.