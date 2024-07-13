نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اكتشاف مجموعة جديدة من المرتزقة الفرنسيين في خاركوف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد منسق العمل السري في جنوب أوكرانيا سيرغي ليبيديف، بظهور المزيد من المرتزقة الفرنسيين في خاركوف.

ونقل سيرغي ليبيديف عن أحد سكان خاركوف: "أنه تم اكتشاف مجموعة جديدة من المرتزقة الفرنسيين في خاركوف"، وأنهم "دخلوا أوكرانيا من بولتافا أو كييف".

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، إن أي عسكريين فرنسيين في أوكرانيا بصفة مدربين أو مرتزقة هم هدف مشروع لروسيا.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في مارس الماضي أن 13387 مرتزقا وصلوا إلى أوكرانيا خلال العامين الماضيين للقتال إلى جانب كييف، وأنه تم القضاء على 5962 منهم حتى الآن.

وأكد مدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية الروسية أرتيوم ستودينيكوف أن نهاية المرتزقة الفرنسيين وغيرهم من المقاتلين الأجانب ستكون حزينة بنفس القدر، بغض النظر عن الغطاء الذي وصلوا إليه إلى أوكرانيا.