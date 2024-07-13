إعلام الاحتلال: إسرائيل لم تُبلغ الولايات المتحدة مسبقًا بعملية المواصي

جدة - نرمين السيد - قصف المواصي في خان يونس أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلا عن مسئولين، اليوم السبت، بأن الاحتلال لم يُبلغ الولايات المتحدة مسبقا بعملية المواصي، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.



يذكر أن فرانشيسكا ألبانيز، مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، قالت اليوم، إن إسرائيل ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية في غزة، مضيفة أنها تشعر بالصدمة من عدم محاسبة إسرائيل.

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