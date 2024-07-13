احتجاجات في تل أبيب تطالب بإقالة حكومة نتنياهو وإبرام صفقة تبادل للمحتجزين

جدة - نرمين السيد - مظاهرات تل أبيب

طالبت احتجاجات في تل أبيب، اليوم السبت، بإقالة حكومة نتنياهو، وإجراء انتخابات مبكرة، وإبرام صفقة تبادل للمحتجزين، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت اليوم، بأن نتنياهو أُحيط بعملية المواصي عند منتصف الليل ووافق عليها بعد إبلاغه بعدم وجود محتجزين قرب الضيف.

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