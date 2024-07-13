الرئاسة الفلسطينية تدين مذبحة المواصي وتحمل الاحتلال وأمريكا المسؤولية

جدة - نرمين السيد - قصف إسرائيلي على غزة

أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم السبت، مذبحة المواصي، حيث حملت حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عنها، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وحملت الرئاسة الفلسطينية، الإدارة الأمريكية التي توفر كل أنواع الدعم للاحتلال وجرائمه. وقالت الرئاسة الفلسطينية، إن جرائم الاحتلال جرائم حرب مكتملة الأركان ضد الإنسانية وتمثل إبادة جماعية تنتهك القانون الدولي والإنساني.

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