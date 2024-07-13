وزير دفاع إسرائيل السابق: نتنياهو يفشل صفقة المحتجزين

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 يوليو 2024 09:35 مساءً - قال وزير الدفاع الأسبق "موشيه يعلون"، إن نتنياهو يعمل على إفشال صفقة المحتجزين.

وفي هذا الوقت، تواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي على مختلف مناطق قطاع غزة، مرتكبة مجازر دامية ضد المدنيين وجرائم مروعة في مناطق التوغل. هذا الوضع أدى إلى كارثة إنسانية نتيجة الحصار، حيث نزح أكثر من 90% من السكان.

دمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة في قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على القطاع.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى تحت الأنقاض بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق على القطاع وقيود مشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة، مما يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية.