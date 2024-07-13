نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيت المصري ببولندا يوقع بروتكول تعاون مع الجمعية الأوروبية الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام محمد عبد الغني الجندي، نائب رئيس مجلس إدارة البيت المصري بتوقيع الاتفاقية مع الجمعية الأوروبية الأفريقية ومقرها العاصمة البولندية وارسوا والتي تم صياغتها عقب سلسة من اللقاءات المهنية والمشاورات فيما بين الدكتورخالد هجرس رئيس مجلس إدارة البيت المصري وأعضاء مجلس إدارة البيت مع رؤساء الجمعية الأوروبية الإفريقية.

وصرح الجندي أن من أبرز بنود هذه الاتفاقية هو قيام الطرفان بالتعاون في الحصول على مبنى إداري مشترك في إطار إطلاق مشروع تحت مسمى البيت الإفريقي في وارسو، وكذلك من أهم بنود الاتفاقية هو إنشاء مدرسة السبت والأحد لتدريس اللغة البولندية والعربية للراغبين.

كما تضمنت البنود التعاون في تنفيذ الأنشطة والفعاليات العامة الثقافية والاجتماعية.

وأعرب الجندي عن سعادته ببداية التعاون المثمر مع إدارة الجمعية الأوروبية الإفريقية والتي مثلهما في توقيع الاتفاقية عادل عبد العاطي والدكتور نجم الدين كرم الله.

وأشار إلى أن مجلس إدارة البيت المصري في صدد توقيع مجموعة أخرى من بروتوكولات التعاون مع بعض الجمعيات والمؤسسات البارزة في بولندا من أجل مواجهة التحديات والقضايا التي تواجه الجالية المصرية والإفريقية والجاليات العربية الأخرى في بولندا.

ومن الجدير بالذكر أن البيت المصري ببولندا هو عضو اتحاد الكيانات المصرية بأوروبا والمسجل فى مصر تحت اسم جمعيةً المصريين في أوروبا المشهرة برقم ٩١١ بوزارة التضامن الاجتماعي المصرية.