السويد تدعو إلى دعم أوكرانيا بالمال والسلاح دون إرسال قوات من "الناتو"

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أحمد جودة - القاهرة - وصف رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون الأساليب الحالية لدعم أوكرانيا والتي لا تنطوي على إرسال قوات من حلف "الناتو" إليها بأنها "عقلانية".

وردا على سؤال من صحفي في مجلة "تايم" حول ما إذا كان يدرس إمكانية إرسال قوات "الناتو" إلى أوكرانيا، قال كريسترسون إنه متمسك برأي الأغلبية.

وأضاف: "ما نفعله هو مساعدة أوكرانيا من خلال تزويدها بالسلاح والمال والدعم السياسي ومساعدتها في الدفاع عن نفسها. هذا هو الشيء العقلاني الذي يجب القيام به في هذه المرحلة".

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

وكانت روسيا قد أرسلت مذكرة إلى دول الناتو، بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

كما أكد أيضا وزير الخارجية سيرغي لافروف سابقا، أن أي شحنة تتضمن أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.