نتنياهو: غارة المواصي استهدفت محمد الضيف ونائبه رافع سلامة ولا أعلم مصيرهما

جدة - نرمين السيد - قال بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، إن الغارة على المواصي استهدفت القيادي في القسام محمد الضيف ونائبه رافع سلامة ولكن لا أعلم مصيرهما، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضاف نتنياهو، أن تحقيق النصر على حماس شرط أساسي للنصر والحرب ستنتهي فقط عندما نحقق كل أهدافها. وتابع رئيس وزراء إسرائيل، أنه يصر على عودة أكبر عدد ممكن من المحتجزين في المرحلة الأولى من صفقة التبادل. وأوضح أن غارة المواصي تمت بعد التحقق من عدم وجود أي محتجز إسرائيلي ومهما حدث سنصل إلى كل قيادي في حماس.

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