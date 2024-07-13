عاجل - بعد إشاعة اغتيال الضيف.. أشهر تعليقات حماس: نرفض المساواة بين الضحية والجلاد.. "كلام فارغ"

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أحمد جودة - القاهرة - بعد أشعة مقتل محمد الضيف كان هناك حراكا على المستوى المعلوماتي، أحدثه أن استنكرت حركة المقامة الإسلامية حماس ما نسب من تصريحات تصريحات لرئاسة السلطة الفلسطينية التي تعفي الاحتلال من مسؤولية المجازر.

واعترضت حماس على ما يحدث، موجهة اللوم الشديد للسلطة الفلسطينية: “نحن نرفض المساواة بين بين الضحية المتمثلة في الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة والجلاد - الصهاينة - ".

تصريحات مؤسفة

وقد دعت حركة المقومة الإسلامية، من جانبها السلطة الفلسطينينة، أن تسحب تصريحاتها، التي عبرت عنها بكونها “مؤسفة”.

وبعد أشاعات قالت باغتيال الضيف، أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "الحرب ستنتهي فقط عندما نحقق كافة أهدافها"، مؤكدًا أنها "لن تتوقف قبل ذلك بثانية واحدة".\

أعلن نتنياهو أن الغارة على مواصي خان يونس استهدفت القيادي في كتائب القسام محمد الضيف ونائبه رافع سلامة، مضيفًا أنه "لا يعلم مصيرهما". جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مساء السبت، عقب الغارة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 90 شخصًا وإصابة مئات آخرين، حسب وزارة الصحة في القطاع.

"كلام فارغ"

بالعودة مرة أخرى لحماس، ذكرت حركة المقاومة الإسلامية، أن الهجوم الإسرائيلي على خان يونس يظهر عدم اهتمامها بوقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن الحديث عن استهداف القائد العسكري محمد الضيف غير صحيح.

وقال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري إن التقرير الذي بثته إذاعة الجيش الإسرائيلي وذكر أن الغارة على خان يونس بقطاع غزة، السبت، استهدفت قائد الجناح العسكري للحركة محمد الضيف "كلام فارغ".

وأضاف أبو زهري لرويترز: "جميع الضحايا هم مدنيون، وما يحدث هو تصعيد خطير لحرب الإبادة في ظل الدعم الأميركي والصمت العالمي..هذه رسالة عملية من الاحتلال بأنه غير معني بأي اتفاق".