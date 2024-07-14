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أحمد جودة - القاهرة - عاجل- بن غفير يشكر نتنياهو على اغتيال "محمد الضيف".. وحماس ترد "الضيف يسمعك الآن"

يبدو أنَّ وجود الضيف على قيد الحياة لم يزل يؤرِّق الكثير من الأعين داخل تل أبيب، لا سيَّما وإن كان أصحابها لا يرون في وقف الدماء سوى هلاكهم. على رأس هؤلا يأتي بن غافير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، الذي شغل الجهاز من العام 2022، والذي كان عهده صدمة ووبال على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

يبدو أنَّ وجود الضيف على قيد الحياة لم يزل يؤرِّق الكثير من الأعين داخل تل أبيب

وفي تصريحات إعلامية تفاخر وزير الأمن القومي داخل إسرائيل، بما حققه رئيس حكومته بينيامين نتنياهو من إنجاز باغتيال "محمد الضيف".

نتنياهو: "لا يعلم مصيرهما"

نتنياهو: "لا يعلم مصيرهما"

لكن القدر الآن لا يسير مع أحلام بن غافير، ليعلن رئيس وزراء الكيان الصهيوني، بأنَّه ليس هناك معلومات أكيدة باغتيال "الضيف"؛ ليعلن أن الغارة على مواصي خان: "لا يعلم مصيرهما"، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مساء السبت، عقب الغارة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 90 شخصًا وإصابة مئات آخرين، حسب وزارة الصحة في القطاع.

حماس ترد: "الضيف يسمعك"

وفي خضم تصريحات حماس حول إشاعة مقتل محمد الضيف، أرسلت رسالة طمأنة تنفي فيها مقتل الضيف، وتخبر بن غافير "الضيف يسمعك الآن".

حماس ترد: "الضيف يسمعك"

كما ذكرت حركة المقاومة أنَّ الهجوم الإسرائيلي على خان يونس يظهر عدم اهتمامها بوقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن الحديث عن استهداف القائد العسكري محمد الضيف غير صحيح.

وقال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري إن التقرير الذي بثته إذاعة الجيش الإسرائيلي وذكر أن الغارة على خان يونس بقطاع غزة، السبت، استهدفت قائد الجناح العسكري للحركة محمد الضيف "كلام فارغ".