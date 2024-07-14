نائب رئيس حركة حماس: على نتنياهو وحكومته أن يردوا على الوسطاء وليس نحن

جدة - نرمين السيد - الاحتلال الإسرائيلي

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، اليوم السبت، بأن خليل الحية نائب، نائب رئيس حركة، قال إن على نتنياهو وحكومته أن يردوا على الوسطاء وليس نحن.





وأكد نائب رئيس حركة حماس، أن مزاعم الاحـتلال ونتنياهو تحمل كذبها في مضامينها، مضيفا أن نتنياهو كان يتمنى أن يعلن خطاب نصر مزيف في خطابه البائس.

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