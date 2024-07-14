رئاسة فلسطين: ندعو حماس لتغليب المصالح الوطنية بغية وقف المذابح بحق شعبنا

جدة - نرمين السيد - دعت الرئاسة الفلسطينية، حركة حماس إلى تغليب المصالح الوطنية العليا، ونزع الذرائع من يد الاحتلال بغية وقف هذه المذبحة المفتوحة بحق شعبنا، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





يذكر أن حركة حماس، استنكرت اليوم، من تصريحات رئاسة السلطة الفلسطينية التي تعفي الاحتلال من مسؤولية المجازر وتساوي بين الضحية والجلاد.

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