خارجية بريطانيا عن هجوم المواصي: نريد نهاية صراع سبب موتا ودمارا لا يحتملان

جدة - نرمين السيد - قصف إسرائيلي على غزة

قالت الخارجية البريطانية، إنها تتابع عن كثب تقارير عن الهجوم على المواصي، في خان يونس، جاء ذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضافت الخارجية البريطانية، أنها تريد رؤية نهاية للصراع الذي استمر أطول من اللازم وسبب موتا ودمارا لا يحتملان.

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