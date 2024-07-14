العالم اليوم - ميسي يكشف عن أمنيته الخاصة بدي ماريا قبل اعتزاله اللعب

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 يوليو 2024 01:21 صباحاً - يأمل ليونيل ميسي قائد الأرجنتين أن ينهي زميله المهاجم أنخيل دي ماريا مسيرته الدولية بتسجيل هدف في نهائي كأس كوبا أميركا لكرة القدم أمام كولومبيا اليوم الأحد.

وأعلن دي ماريا (36 عاما) في نوفمبر الماضي عن خططه للاعتزال اللعب دوليا بعد تمثيل بلاده لمدة 15 عاما، ويريد ميسي أن يسجل اسمه على هدافي المباراة النهائية كما فعل أمام البرازيل ليحقق اللقب القاري في 2021 وضد فرنسا عندما فازت الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022.

وقال ميسي في مقابلة مع محطة (دايركت.تي.في سبورتس) يوم السبت: "من يدري، ربما يسجل هدفا آخر في النهائي مثلما فعل في كل المباريات النهائية السابقة التي لعب فيها. سيكون أمرا استثنائيا".

وأضاف أن الفريق لا يزال يأمل في تراجعه عن قراره بالاعتزال.

وتابع ميسي "نقول له دائما أنه إذا سارت الأمور على ما يرام، فلدينا مباريات فاصلة قادمة. ومع ذلك، اتخذ قراره ولا يوجد شيء يمكن أن يغيره".

وسجل دي ماريا 31 هدفا في 144 مباراة مع الأرجنتين وشارك في ست بطولات لكأس كوبا أميركا وأربع بطولات لكأس العالم.

كما سجل هدف الفوز عندما تغلبت الأرجنتين 1-صفر على نيجيريا لتفوز بالميدالية الذهبية في أولمبياد بكين 2008.