نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - إطلاق نار ومحاولة اغتيال ترامب وسط حشود انتخابية (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للإصابة في وجهه، وسمعت أصوات أعيرة نارية متعددة في تجمع انتخابي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في بنسلفانيا مساء السبت.

أطلقت طلقات نارية محتملة على تجمع انتخابي لدونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا، مما أثار الذعر عندما هاجم عملاء الخدمة السرية الرئيس الأمريكي السابق. ثم تم إخراج ترامب من المسرح في تجمع حاشد في بتلر بولاية بنسلفانيا.

وشوهد ترامب وهو يرفع قبضته بينما كان يرافقه إلى سيارة من قبل الخدمة السرية. وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن مقطع فيديو أظهر دماء على أذنه وقناصة على سطح بالقرب من المنصة التي كان يقف فيها ترامب. وقال جو بايدن إنه لم يتم إطلاعه على أنباء إطلاق النار، وتحدث إلى الصحفيين أثناء خروجه من كنيسة في ولاية ديلاوير.

وقطع ترامب كلمته أمام تجمع انتخابي في بنسلفانيا بعد إطلاق نار أثناء الكلمة وغادر التجمع وسط حراسة مشددة.

وتداولت وسائل الإعلام العالمية لقطات لدماء على وجه ترامب بعد إطلاق نار أثناء كلمة له أمام تجمع انتخابي في بنسلفانيا.



وأظهرت اللقطات إصابة ترمب في وجهه بعد إطلاق نار أثناء كلمة له أمام تجمع انتخابي في بنسلفانيا.

وظهرت في اللقطات المصورة دماء على أذنه وقناصة على سطح قريب من المنصة التي كان يقف عليها ترامب.

هذا وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لم يتم اطلاعه على واقعة إطلاق النار في تجمع انتخابي لترامب.