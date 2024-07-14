أحمد جودة - القاهرة - عاجل|| دماء على وجه ترامب بعد إطلاق نار عليه أثناء كلمة له أمام تجمع انتخابي في بنسلفانيا

عاجل|| دماء على وجه ترامب بعد إطلاق نار عليه أثناء كلمة له أمام تجمع انتخابي في بنسلفانيا.. خلال كلمة ألقاها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يوم السبت، أظهرت لقطات مصورة إطلاق أعيرة نارية مما دفع المرشح للانتخابات الرئاسية للانبطاح على الأرض.

تداول مستخدمون الفيديو عبر منصة إكس، حيث شوهد ترامب في مقطع آخر محاطًا بأعضاء الخدمة السرية وهو يرفع ذراعه كعلامة للنصر.

مغادرة ترامب لموقع الخطاب

ثم شوهد ترامب يغادر موقع الخطاب الذي كان يلقيه خلال حملته الانتخابية في ولاية بنسلفانيا.

إلغاء الكلمة الانتخابية



وذكرت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية أن ترامب ألغى كلمته وأن فريق حملته الانتخابية تمكن من جلبه وإخراجه من مقر الحملة.