نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - بعد إطلاق النار عليه في بنسلفانيا.. من المتورط في محاولة اغتيال ترامب؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام أمريكية بوقوع محاولة اغتيال للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أثناء إلقائه خطابًا في تجمع انتخابي في بنسلفانيا.

وأثناء حديثه مساء الجمعة، أوقف ترامب كلمته فجأة إثر سماع صوت إطلاق نار. اختفى ترامب عن المنصة، ولم يتضح ما إذا كان قد سقط أو اختبأ.

ذكر مراسلنا أن جهاز الخدمة السرية اصطحب ترامب والدماء تسيل من وجهه، لكنه لوح بيده للحضور في إشارة إلى أنه بخير.

من جهتها، أفادت شبكة "CNN" بأن دوي انفجارات قوية سُمع قبل سقوط ترامب.

من المتورط؟

حتى الآن، لا تزال هوية المتورط في محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مجهولة. أثناء إلقائه خطابًا في تجمع انتخابي في بنسلفانيا، أوقف ترامب كلمته فجأة بعد سماع صوت إطلاق نار. اختفى ترامب عن المنصة، مما أثار حالة من الفوضى والارتباك بين الحضور.

رغم الجهود المكثفة التي تبذلها السلطات للتحقيق في الحادث، لم يتم التعرف على الجاني بعد. جهاز الخدمة السرية اصطحب ترامب بسرعة من الموقع، في حين لا تزال الفرق الأمنية تعمل على جمع الأدلة وتحليلها لتحديد هوية المشتبه به. الشكوك والتكهنات تدور حول الدوافع المحتملة، ولكن يبقى الأمر غامضًا حتى يتم الكشف مزيد من التفاصيل.