عاجل - نقل ترامب إلى المستشفى بعد إصابته في محاولة اغتيال فاشلة (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - نٌقل الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الحالي دونالد ترامب إلى المستشفى بعد محاولة الإغتيال في بنسلفينيا، أطلقت طلقات نارية محتملة على تجمع انتخابي لدونالد ترامب في ولاية بنسلفانيا، مما أثار الذعر بعدما تم استهداف الرئيس الأمريكي السابق.

ثم تم إخراج ترامب من المسرح في تجمع حاشد في بتلر بولاية بنسلفانيا. وشوهد وهو يرفع قبضته بينما كان يرافقه إلى سيارة من قبل الخدمة السرية.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن مقطع فيديو أظهر دماء على أذنه وقناصة على سطح بالقرب من المنصة التي كان يقف فيها ترامب. وقال جو بايدن إنه لم يتم إطلاعه على أنباء إطلاق النار، وتحدث إلى الصحفيين أثناء خروجه من كنيسة في ولاية ديلاوير.

وقال متحدث باسم الخدمة السرية على تويتر إن ترامب بخير. وقال أنتوني جوجليمي إن المخابرات اتخذت إجراءات وقائية وإن التحقيق جار. وقع حادث مساء يوم 13 يوليو في تجمع حاشد لترامب في ولاية بنسلفانيا. نفذت الخدمة السرية إجراءات وقائية والرئيس السابق بخير. يعد هذا الآن تحقيقًا نشطًا للخدمة السرية وسيتم إصدار المزيد من المعلومات عند توفرها.

معلومات عن ترامب

دونالد ترامب كان الرئيس الـ45 للولايات المتحدة الأمريكية. ترأس المنصب من عام 2017 إلى عام 2021. بصفته رئيسًا، اتخذ العديد من القرارات والسياسات المثيرة للجدل على المستويين المحلي والدولي. فيما يلي نظرة عامة على فترة رئاسته:

- السياسة الداخلية: عمل على إصلاح النظام الضريبي وخفض الضرائب، كما شدد على الحدود وقضايا الهجرة. واجه انتقادات حادة بسبب مواقفه المثيرة للجدل تجاه قضايا مثل العنصرية والمجتمع اللاتيني.

- السياسة الخارجية: اتخذ مواقف صارمة تجاه الصين وروسيا، وأعاد النظر في اتفاقيات تجارية مثل نافتا. كما انسحب من اتفاقية باريس للمناخ وجماعات دولية أخرى.

- قضية التحقيق الروسي: شهدت فترة رئاسته تحقيقات حول علاقاته المحتملة مع روسيا والتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية عام 2016.

- فوز بالإعادة: خسر ترامب إعادة انتخابه عام 2020 أمام جو بايدن، وكان رفضه لنتائج الانتخابات محور جدل كبير.

بشكل عام، كانت فترة رئاسة ترامب مليئة بالجدل والانقسام السياسي في الولايات المتحدة. أثار مواقفه المثيرة للجدل انتقادات واسعة النطاق.